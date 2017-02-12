МИНСК, 13 фев — Sputnik. Генерал-майор милиции Александр Щурко, некогда бывший первым заместителем министра внутренних дел Беларуси и отправленный в отставку после громкого скандала с милицейскими дачами, стал официальным представителем литовской группы компаний ARVI в республике.

Группа компаний ARVI принадлежит известному литовскому бизнесмену Видмантасу Кучинскасу, она объединяет более 20 предприятий в Литве, Латвии, России, Румынии, Украине, Хорватии. В Беларуси ARVI представлена ИООО "Арвибелагро", которая является ее 100% дочкой. В начале года компания ввела в эксплуатацию предприятие по переработке мяса индейки в Лидском районе Гродненской области.

"Александр Щурко является в компании официальным представителем группы ARVI", — сообщили Sputnik в "Арвибелагро".

Скандал с милицейскими дачами

Генерал-майор милиции Александр Щурко до увольнения из органов внутренних дел несколько лет возглавлял главное управление криминальной милиции МВД, был первым заместителем министра внутренних дел, когда ведомством руководил генерал лейтенант Владимир Наумов. Щурко был уволен из органов внутренних дел в 2008 году по распоряжению главы государства после громкого скандала с милицейскими дачами в минском районе.

Вместе с генералом Щурко в связи с делом о дачах был освобожден от должности замминистра генерал-майор милиции Виктор Филистович. По неофициальной информации, в настоящее время он руководит службой безопасности одного из крупных столичные магазинов.

Также тогда под указ об увольнении попали полковник милиции, начальник департамента финансов и тыла МВД Виктор Мельников, а также и полковник милиции Лидия Иванчикова, она была начальником департамента по гражданству и миграции МВД.

О скандале с милицейскими дачами стало известно, когда по телевидению показали совещание у главы государства — президент сообщил, что 10 высокопоставленных должностных лиц МВД преднамеренно пошли на нарушение законодательства, чтобы получить земельные участки в Минском районе.

"Я назову всем для сведения: это первый замминистра внутренних дел Щурко, замминистра Филистович, бывшие заместители министра Радюкевич, Глуховский, директор департамента финансов и тыла Мельников, директор департамента по гражданству и миграции Иванчикова, бывший директор департамента исполнения наказания Ковчур, бывший советник министра внутренних дел Карпейчик, врач госпиталя МВД Бурко, сотрудник ГУВД Минска Новик", — заявил глава государства.