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Лукашенко проводит встречу с главредом "Народной воли" Середичем
13.02.2017 11:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в понедельник встречу с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем.
Главный редактор "Народной воли" попросил главу государства о личной встрече во время "Большого разговора с президентом", который прошел в Минске 3 февраля.
"Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам", — заявил президент на встрече с главредом "Народной воли", которая проходит во Дворце Независимости, сообщила
Глава государства отметил, что в ходе встречи готов обсудить все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера и рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора. В свою очередь Иосиф Середич поблагодарил главу за возможность встретиться.
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Руководителя одного из старейших оппозиционных изданий Беларуси глава государства принимает во Дворце Независимости.
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