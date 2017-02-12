МИНСК, 13 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в понедельник встречу с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем.

Главный редактор "Народной воли" попросил главу государства о личной встрече во время "Большого разговора с президентом", который прошел в Минске 3 февраля.

"Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам", — заявил президент на встрече с главредом "Народной воли", которая проходит во Дворце Независимости, сообщила БелТА .

Глава государства отметил, что в ходе встречи готов обсудить все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера и рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора. В свою очередь Иосиф Середич поблагодарил главу за возможность встретиться.