МИНСК, 13 фев — Sputnik. Белтелерадиокомпания огласила в понедельник информацию о телевизионном рейтинге прямой трансляции "Большого разговора с президентом".

Общение белорусского лидера Александра Лукашенко с журналистами и экспертами состоялось 3 февраля этого года . "Большой разговор" стал рекордным среди других пресс-конференций президента и продлился более семи часов.

"В эфире "Беларусь 1" трансляцию "Большого разговора с президентом", которая длилась почти семь с половиной часов, посмотрели более двух миллионов человек, при этом доля телесмотрения канала составила 20,6%", — сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

По данным медиахолдинга, прямую трансляцию на сайте посмотрели более 170 тысяч человек.

Большинство интернет-зрителей были из Беларуси, также смотрели "Большой разговор" в России, Украине, Польше, Литве, Германии и в других государствах.