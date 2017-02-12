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"Большой разговор" с Лукашенко смотрел каждый пятый белорус

13.02.2017 11:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Белтелерадиокомпания огласила в понедельник информацию о телевизионном рейтинге прямой трансляции "Большого разговора с президентом".

Общение белорусского лидера Александра Лукашенко с журналистами и экспертами состоялось 3 февраля этого года. "Большой разговор" стал рекордным среди других пресс-конференций президента и продлился более семи часов.

"В эфире "Беларусь 1" трансляцию "Большого разговора с президентом", которая длилась почти семь с половиной часов, посмотрели более двух миллионов человек, при этом доля телесмотрения канала составила 20,6%", — сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

По данным медиахолдинга, прямую трансляцию на сайте посмотрели более 170 тысяч человек.

Большинство интернет-зрителей были из Беларуси, также смотрели "Большой разговор" в России, Украине, Польше, Литве, Германии и в других государствах.

 
Теги: Минск
 
 
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Смотрели пресс-конференцию главы государства не только в Беларуси, но и в России, Украине, Польше, Литве, Германии и в других государствах.

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