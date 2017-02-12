Возле памятника Владимиру Короткевичу вечером 12 февраля прошла небольшая праздничная акция — витебские журналисты поздравили горожан, которые отстояли парк Победителей от вырубки .





— Мы решили наградить вас за то, что вы проявили гражданскую сознательность и любовь к родному городу, — отметила, вручая дипломы, руководитель регионального отделения «Белорусской ассоциации журналистов» Елена Стапанова.

— Спасибо, это очень приятно и неожиданно. Мы уже и не верили, что у нас получится отстоять этот парк. Но совместными усилиями нам это удалось, — сказала жительница улицы Чехова Клара Сенкевич.

Клара Николаевна и ее единомышленники организовали кампанию по сбору подписей против уничтожения деревьев на территории, где хотели строить Софийский собор. Местные жители также привлекли к этой проблеме внимание журналистов: о том, что парку грозит вырубка, сообщили многие издания.



Справа Клара Сенкевич





Напомним, в 2016 году вокруг парка Партизанской славы возникла конфликтная ситуация. Здесь хотели возводить копию Софийского собора, однако витебляне — жители ближайших улиц Чехова, Суворова, Урицкого и других микрорайонов — писали в различные инстанции письма с просьбой приостановить стройку. В итоге вокруг стройплощадки убрали забор, зеленую зону отстояли от вырубки. Это был беспрецедентный в Витебске случай, когда общественность города повлияла на совместный проект светских и религиозных властей.

Протест длился несколько месяцев: горожане подписывали петиции, письма в разные инстанции, проводили встречи в парке. В конце октября горисполком приостановил работы на объекте и рекомендовал епархии откорректировать проект.



