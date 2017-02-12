Зима постепенно сдает свои позиции. Температура воздуха в Беларуси продолжит повышаться, к концу недели установится оттепель. Об этом порталу TUT.BY рассказала главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

14 февраля (вторник) под влиянием малоактивного атмосферного фронта на значительной части территории республики пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). Ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2.-8°С, при прояснениях по юго-западу воздух охладится до -9.-11°С, максимальная температура днем -2.+2°С.

15 февраля (среда) ночью еще сохранится влияние фронтального раздела и во многих районах страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1.-7°С, максимальная днем -3.+2°С.

16 февраля (четверг) на фоне повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков, лишь по северу республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3.-9°С, при прояснениях до -11°С; максимальная температура днем -3.+3°С.

К концу рабочей недели погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые влажные воздушные массы атлантического происхождения.

17 февраля (пятница) ночью преимущественно по северо-западной половине республики, днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1.-7°С, максимальная днем -2.+3°С.

18−19 февраля (суббота-воскресенье) на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5.+2°С, максимальная днем -1.+5°С.

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