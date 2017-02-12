МИНСК, 13 фев — Sputnik. Граждане, не участвовавшие в финансировании госрасходов, но не являющиеся плательщиком социального сбора, могут уведомить налоговые органы о том, что имеют основания для освобождения от уплаты, в течения месяца с момента получения уведомления, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

В Беларуси граждане, не участвовавшие в финансировании госрасходов в 2015 году, должны уплатить социальный сбор до 20 февраля 2017 года. Налоговые органы уже направили таким лицам около 470 тысяч извещений, уплатил сбор примерно каждый десятый.

"Гражданин, не являющийся плательщиком сбора, вправе предоставить в налоговый орган пояснения и документы, свидетельствующие об отсутствии обязанности уплатить сбор в течение 30 календарных дней с момента получения извещения. Если срок пропущен по уважительным причинам — он продлевается еще на 30 дней на основании заявления гражданина", — сказала Шевченко в эфире телеканала "Беларусь-1".

Замминистра напомнила, что граждане имеют право обратиться в местные органы власти с заявлениями об освобождении от уплаты сбора в связи со сложной жизненной ситуацией. "Исполкомы потом извещают налоговые органы о принятом решении. Этот процесс был начат в январе после вступления в силу изменений в декрет №3", — добавила Шевченко.

Она также отметила, что сбор можно оплатить через интернет.

"Сегодня любые налоги можно оплатить дистанционно. Эта практика существует, ведь есть услуги интернет-банкинга. Кроме того, на сайте МНС можно зарегистрировать личный кабинет физического лица — можно воспользоваться и этой услугой", — пояснила замминистра.

Она также заметила, что если гражданин работал за рубежом в течение полугода, он не обязан уплачивать сбор, но должен доказать факт своей работы за пределами страны. Это также не обязательно делать лично: можно воспользоваться сервисом "Электронные обращения" на сайте МНС или предоставить документы по почте. "И, возможно, только пояснения от гражданина будет достаточно, чтобы аннулировать извещение", — подчеркнула Шевченко.