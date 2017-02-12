Налоговые органы нашли в стране 470 тысяч тунеядцев. До конца срока по уплате налога для таких людей остается неделя, однако массовых выплат по нему нет.

Как сообщил в эфире ОНТ представитель Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, налоговики отправили порядка 470 000 извещений о необходимости уплаты сбора по президентскому декрету «О предупреждении социального иждивенчества».

Несмотря на то, что до окончания срока по выплате налога остается всего неделя (он истекает 20 февраля), налоговые органы констатируют довольно скромное число выплат: по информации представителя МНС, налог пока заплатил только каждый десятый , или всего 46 тысяч человек.

Также сообщается, что поступившая от уплаты налога сумма - 14 млн рублей.

«Что касается активности, то можно сказать, что, к сожалению, мы имеем такую практику, что активными наши граждане становятся в последние дни. Поэтому прогнозировать, какое количество граждан уплатит налог, проблематично. Но я могу отметить, что большое количество обращений в настоящее время имеется в местные исполнительные органы и советы депутатов – граждане обращаются за возможностью освобождения от уплаты этого сбора», - отметил Рассолько. Он рассказал, что число граждан, которые не желают платить налог по тем или иным причинам варьируется в зависимости от региона.