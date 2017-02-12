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«Тунеядцы» бойкотируют налог на социальное иждивенчество
13.02.2017 11:20 — Новости Общества | БДГ
Налоговые органы нашли в стране 470 тысяч тунеядцев. До конца срока по уплате налога для таких людей остается неделя, однако массовых выплат по нему нет.
Как сообщил в эфире
Несмотря на то, что до окончания срока по выплате налога остается всего неделя (он истекает 20 февраля), налоговые органы констатируют довольно скромное число выплат: по информации представителя МНС, налог пока заплатил только
Также сообщается, что поступившая от уплаты налога сумма - 14 млн рублей.
«Что касается активности, то можно сказать, что, к сожалению, мы имеем такую практику, что активными наши граждане становятся в последние дни. Поэтому прогнозировать, какое количество граждан уплатит налог, проблематично. Но я могу отметить, что большое количество обращений в настоящее время имеется в местные исполнительные органы и советы депутатов – граждане обращаются за возможностью освобождения от уплаты этого сбора», - отметил Рассолько. Он рассказал, что число граждан, которые
Стоит отметить, что белорусская оппозиция проведет 17 февраля акцию протеста, которую назвали Марш рассерженных беларусов. Она пройдет на Октябрьской площади в 18 часов. Организатором акции стал Белорусский национальный конгресс. Другая акция оппозиции пройдет уже после того, как граждане, которых приписали к тунеядцам, должны будут заплатить государству деньги. ОГП
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Налоговые органы нашли в стране 470 тысяч тунеядцев. До конца срока по уплате налога для таких людей остается неделя, однако массовых выплат по нему нет.
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