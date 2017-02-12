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В Минске отец с сыном пытались зарубить друг друга

13.02.2017 11:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 13 февраля. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждены два дела за покушение на убийство по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 УК в отношении пенсионера 1931 года рождения и проживающего вместе с ним сына 1960 года рождения.

Как сообщает МВД Беларуси, мужчины 8 февраля в 23.00 в ссоре у себя в квартире на улице Голубева после совместной выпивки причинили друг другу топором черепно-мозговые травмы.

Оба потерпевших помещены в больницу скорой медицинской помощи. Выставлен пост милиции.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 февраля. Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждены два дела за покушение на убийство по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 УК в отношении...

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