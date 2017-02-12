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В Минске администратор автомойки присвоил деньги клиентов
13.02.2017 11:41 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 февраля. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД Минска задержан ранее судимый 42-летний минчанин, который, являясь администратором автомойки, присвоил деньги клиентов.
Как сообщили в райуправлении, в милицию обратился директор одной из столичных автомоек. Он заявил, что в его отсутствие в течение нескольких дней из кассы были похищены 320 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБЭП было установлено, что деньги присвоил администратор автомойки. Мужчину задержали.
Выяснилось, что, воспользовавшись отсутствием директора, мужчина решил забрать деньги за оказанные услуги, которые впоследствии потратил на свою супругу, чтобы с ней помириться. Женщина постоянно обвиняла его в отсутствии внимания и угрожала разводом.
В отношении мужчины возбуждено дело по ст. 211 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 13 февраля. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД Минска задержан ранее судимый 42-летний минчанин, который,...
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