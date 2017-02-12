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Под Оршей несовершеннолетний водитель совершил ДТП, погиб его приятель

13.02.2017 11:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 13 февраля. В Оршанском районе автомобиль под управлением несовершеннолетнего водителя врезался в дерево, погиб пассажир.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло 13 февраля около 2.30. Местный житель 2000 года рождения, учащийся лицея, съехав с трассы М8 на второстепенную дорогу, двигался в сторону деревни Яковлевичи. Не справился с управлением, в итоге машина вылетела в кювет, ее протащило еще около 200 метров по полю, и она врезалась в дерево.

В результате ДТП 22-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, получил серьезные травмы и скончался на месте, по предварительному диагнозу, от сильной кровопотери. Водитель и 19-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое может быть переквалифицировано, если станет известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что машина была на летних шинах. Ведется следствие.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 февраля. В Оршанском районе автомобиль под управлением несовершеннолетнего водителя врезался в дерево, погиб пассажир. Как сообщает УВД Витебского...

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