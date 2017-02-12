Белорусский социально-спортивный проект «Здольная» 14 февраля в День всех влюбленных проведет танцевальный флешмоб против насилия в отношении женщин. Мероприятие организуют в рамках международной инициативы One Billion Rising — танцевальной кампании, объединяющей более 190 стран мира.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Главная цель мероприятия — „подать знак“ к всеобщему действию, повысить информационную осведомленность в обществе о проблеме и привлечь внимание как можно большего числа людей к теме гендерного насилия», — говорится в пресс-релизе проекта «Здольная».

Беларусь к инициативе One Billion Rising присоединилась в 2016 году. В рамках кампании проходит более 13 000 различных мероприятий по всему миру. Число участников доходит до одного миллиарда людей. Люди из разных уголков планеты выражают протест против издевательств над женщинами масштабными танцевальными флешмобами, выступают за обеспечение равноправия и проявляют солидарность с жертвами насилия.

По данным за 2014 год, трое из четырех белорусов (женщин и мужчин) за свою жизнь подвергались домашнему насилию. Почти каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина пострадали от физического насилия. 37% женщин и 28% мужчин подвергались экономическому насилию, а 18% женщин и 12% мужчин — сексуальному.

Танцевальный флешмоб пройдет в студии танцев и фитнеса ZAMES STUDIO на улице Куйбышева, 22 и начнется в 13.00. Поучаствовать могут все неравнодушные к проблеме насилия. Вход свободный.

«Символично, что флешмоб приурочен к самому романтичному празднику в году, Дню всех влюбленных, что позволяет сделать акцент на выборе здоровых отношений, где нет места агрессии и где партнеры уважительно относятся друг к другу», — говорится в пресс-релизе.