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Государство будет содержать одиноких стариков в обмен на квартиры

13.02.2017 12:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Совет министров Беларуси своим постановлением №112 от 9 февраля 2016 года утвердил Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Документ рекомендует местным органам власти принимать решения о заключении договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с пожилыми гражданами, в собственности которых находится жилое помещение, если они достигли 70-летнего возраста и не имеют лиц, которые обязаны по закону их содержать.

Государство будет содержать одиноких стариков в обмен на квартиры
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эти договоры будут предусматривать обеспечение содержания одиноких стариков с иждивением. За пребывание в учреждениях соцобслуживания таким пожилым людям платить будет не нужно, но взамен они будут обязаны передать местным органам власти имеющееся в них в собственности жилое помещение.

Правительство также порекомендовало местным советам депутатов при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать выделение средств для обеспечения реализации постановления.

Постановлением также вносятся изменения и дополнения в Положение о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов.

Кроме того, внесены изменения и в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство утвердило положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основе договоров пожизненного содержания.

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