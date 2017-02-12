|
В Бресте обсуждают вопросы участия российских десантников в учениях сил специальных операций белорусской армии
13.02.2017 12:06 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 февраля. 13 февраля делегация воздушно-десантных войск ВС России прибыла в Брест.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе визита российские военные посетят 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Беларуси.
Военные эксперты двух стран проведут переговоры по вопросу участия подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ в совместных тактических учениях с ССО Беларуси.
Проведение тактических учений в Брестской области с участием подразделения ВДВ России запланировано на апрель 2017 года.
Визит делегации ВДВ в Беларусь продлится до 17 февраля.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте обсуждают вопросы участия российских десантников в учениях сил специальных операций белорусской армии
Минск, 13 февраля. 13 февраля делегация воздушно-десантных войск ВС России прибыла в Брест. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии