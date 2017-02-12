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В Бресте обсуждают вопросы участия российских десантников в учениях сил специальных операций белорусской армии

13.02.2017 12:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 13 февраля. 13 февраля делегация воздушно-десантных войск ВС России прибыла в Брест.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе визита российские военные посетят 38-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Беларуси.

Военные эксперты двух стран проведут переговоры по вопросу участия подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ в совместных тактических учениях с ССО Беларуси.

Проведение тактических учений в Брестской области с участием подразделения ВДВ России запланировано на апрель 2017 года.

Визит делегации ВДВ в Беларусь продлится до 17 февраля.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 13 февраля. 13 февраля делегация воздушно-десантных войск ВС России прибыла в Брест. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций...

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