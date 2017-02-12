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Очередь в "Каменном Логе" уменьшалась, но не сильно

13.02.2017 12:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Более 200 грузовых автомобилей скопились на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Каменный Лог", сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Ситуация на литовском направлении осложнилась в конце прошлой недели: огромные очереди из фур наблюдались во всех пунктах пропуска. Утром 12 февраля почти 430 грузовиков пытались пересечь границу Беларуси и Литвы.

Согласно данным ГПК на 12:00, 389 большегрузов стоят в четырех пунктах пропуска:

  • "Котловка"- 70 фур
  • "Каменный Лог"- 240
  • "Бенякони"- 56
  • "Привалка"- 23

В пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе обстановка гораздо проще: всего десять фур в "Григоровщине" и ни одной в "Урабанах".

32 грузовые машины стоят в "Брузгах" на въезд в Польшу, и пять в "Козловичах". Пограничники сообщают об пробке в пункте пропуска "Брест", где скопились 90 легковушек. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В четырех пунктах пропуска на границе Беларуси и Литвы скопились почти 390 фур, утром в понедельник их было гораздо больше.

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