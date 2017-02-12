|
Очередь в "Каменном Логе" уменьшалась, но не сильно
13.02.2017 12:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Более 200 грузовых автомобилей скопились на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Каменный Лог", сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.
Ситуация на литовском направлении осложнилась в конце прошлой недели: огромные очереди из фур наблюдались во всех пунктах пропуска. Утром 12 февраля почти 430 грузовиков пытались пересечь границу Беларуси и Литвы.
Согласно данным ГПК на 12:00, 389 большегрузов стоят в четырех пунктах пропуска:
В пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе обстановка гораздо проще: всего десять фур в "Григоровщине" и ни одной в "Урабанах".
32 грузовые машины стоят в "Брузгах" на въезд в Польшу, и пять в "Козловичах". Пограничники сообщают об пробке в пункте пропуска "Брест", где скопились 90 легковушек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четырех пунктах пропуска на границе Беларуси и Литвы скопились почти 390 фур, утром в понедельник их было гораздо больше.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии