МИНСК, 13 фев — Sputnik. Более 200 грузовых автомобилей скопились на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Каменный Лог", сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

Ситуация на литовском направлении осложнилась в конце прошлой недели: огромные очереди из фур наблюдались во всех пунктах пропуска. Утром 12 февраля почти 430 грузовиков пытались пересечь границу Беларуси и Литвы.

Согласно данным ГПК на 12:00, 389 большегрузов стоят в четырех пунктах пропуска:

"Котловка"- 70 фур

"Каменный Лог"- 240

"Бенякони"- 56

"Привалка"- 23

В пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе обстановка гораздо проще: всего десять фур в "Григоровщине" и ни одной в "Урабанах".

32 грузовые машины стоят в "Брузгах" на въезд в Польшу, и пять в "Козловичах". Пограничники сообщают об пробке в пункте пропуска "Брест", где скопились 90 легковушек.