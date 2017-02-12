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ГПК сообщил, сколько иностранцев посетило РБ в первый безвизовый день

13.02.2017 12:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Около 100 иностранных граждан посетили Беларусь в первый день начала действия безвизового пятидневного режима, сообщил в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Накануне в Беларуси начал действовать безвизовый режим сроком до пяти дней для граждан 80 государств в том числе 39 стран Европы. Согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко, иностранцы могут посещать Беларусь без виз через Национальный аэропорт Минск.

"По данным на 09:00 понедельника, в пункте пропуска Национального аэропорта "Минск" были оформлены 93 иностранных гражданина, которые решили воспользоваться пятидневным безвизовым режимом", — сказал представитель ГПК.

Ранее сообщалось, что те иностранцы, которые превысят сроки пребывания в республике без визы, будут занесены в специальную базу данных. При этом, по информации Департамента по гражданству и миграции, граждане иностранных государств, которые хотят продлить свое пребывание в Беларуси, могут получить визу на месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане 80 стран мира с воскресенья могут посещать Беларусь без виз через Национальный аэропорт Минск на срок до пяти дней.

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