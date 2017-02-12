На сайте таможни «Минск-2» появилась подборка : специалисты вспоминают, что необычное приходилось изымать у пассажиров в последние три года.



Килог и служебная собака ищут наркотики в багаже пассажиров в Национальном аэропорту «Минск». Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Метрагинин по почте, метадон в ручной клади, героин в желудке

Пресс-служба таможни «Минск-2» рассказывает о зеленом порошке растительного происхождения, содержавшим особо опасный наркотик «метрагинин». Он пришел по почте из США. Весило отправление 230 грамм, получателем был 17-летний минчанин. Учащийся одного из столичных колледжей купил вещество в интернет-магазине — «для снятия ощущения утомления и снижения давления, вызванных высокими учебными нагрузками». Уже во время проверки к тому же минчанину пришло еще одно отправление из Америки — 225 грамм наркотика.

Гражданин Грузии, прибывший в аэропорт «Минск» рейсом «Стамбул-Минск», рассказал на таможне, что прилетел в Минск в гости, но не знает к кому. Также он не смог объяснить, где планирует остановиться.

Ветреное поведение вызвало подозрение — багаж и ручную кладь осмотрели. У путешественника обнаружили 67 таблеток с маркировкой «Methadone 40». Метадон — особо опасное наркотическое средство, которое входит в список № 2 «Республиканского перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республики Беларусь». Выяснилось, что пассажир не раз привлекался в разных странах за незаконную торговлю психотропными препаратами.

Гражданин Таджикистана прибыл в Беларусь налегке: только с ручной кладью с компьютерной и телефонной техникой. Он был добротно одет и представился бизнесменом.

Но служебная собака Лосси и сотрудники кинологической службы выявили в пачке сигарет целлофановый пакетик с героином. Вес — 0,51 грамма.

Во время проверки контейнеры с героином были обнаружены и в желудке пассажира — общая масса — 632 грамма.

Живые змеи и пауки

По документам в посылке для жителя Минского района находилась пластмассовая детская кукла. Но внутри нее обнаружили четыре живых змеи .

Была и еще одна посылка с живым грузом. В мелком конверте, который пришел по авиапочте, находились пластмассовые банки и колбы. В них — живые пауки, завернутые в салфетки и присыпанные землей. Банки и колбы были подписаны: пауки-птицееды: Phormictopus auratus, Psalmopoeus irminia, Acanthoscurria geniculate, Heteroscodra maculate.

— Вряд ли получатели отправлений планировали завести себе экзотических домашних любимцев, ведь перевозку таким образом животных ни законной, ни гуманной не назовешь, — отмечают таможенники.



Фото предоставлено таможней «Минск-2».

142 раритета без декларации

Пассажир авиарейса Варшава — Минск прошел по «зеленому коридору», таможенную декларацию не заполнял. Но при себе у него была коллекция из 142 раритетов. Их обязательно нужно было декларировать. Среди раритетов были статуэтки, серебряные столовые приборы, сувенирные наборы, жетоны, серебряные инвестиционные слитки, панно в декоративной раме, 5 камней прозрачного цвета, а также медали, ордена, нагрудные знаки.

Сотрудники таможни отмечают, что пассажир нисколько не смущался и прямо по время проверки пытался перепрятать самые дорогие изделия.

Еще одна история: в коробке с обувью бортпроводницы авиарейса Стамбул-Минск, которая следовала через границу по «зеленому» каналу, сотрудники таможни «Минск-2» обнаружили 46 ювелирных украшений: кольца, серьги, подвески, цепочки из золота 583 и 750 проб со вставками из драгоценных камней: бриллиантов, рубинов, сапфиров, изумрудов.

На вопросы таможенников девушка отвечала, что сверток с украшениями подбросила в ее ручную кладь одна из пассажирок авиарейса — владелица магазина ювелирных изделий.

Россиянин, прибывший авиарейсом Женева-Минск, задекларировал перемещение исключительно личного имущества. Во время таможенного досмотра в небольшой походной сумке путешественника обнаружили партию ювелирных изделий и наручных швейцарских часов: ROLEX, HUBLOT, CARTIER, BREGUET, VACHERON CONSTANTIN…

Рыночная стоимость партии, которую пытались ввезти без таможенного оформления, — 1 миллион долларов США. Курьер перевозил изделия навалом, без упаковок — это помогло вместить их в компактную сумку.

Почти 6 тысяч евро в детской куртке

Жителю Брестской области прислали из Италии детскую куртку. Под подкладкой куртки нашлись 5,85 тысяч евро — они были обернуты в фольгу. После проверки получатель сообщил, что готов задекларировать валюту в установленном порядке.

Таможенники напоминают: переслать такие суммы можно легально и оперативно — через банк.



Работа таможенников при обработке почтовых отправлений.

Глушитель для Калашникова и походный рюкзак с оружием

Среди изъятого — глушитель для автомата Калашникова. Его пересылали под видом запасных частей к автомобилю. Получатель — двадцатилетний неработающий белорус — потом объяснял, что приобрел глушитель для автомобиля.

В большом походном рюкзаке японца, который следовал через Минск транзитом — из Киева в Объеденные Арабские эмираты — сотрудники таможни «Минск-2» и службы авиационной безопасности обнаружили арсенал частей оружия. Там были затворы к карабинам, магазины к автоматам Калашникова, магазины к пистолетам, патроны, оптические прицелы, спусковые крючки, ствольные коробки, штык-ножи и другие составные части огнестрельного оружия. Экспертиза подтвердила: это компоненты огнестрельного оружия, пригодные для стрельбы.

— Сам владелец багажа, способного использоваться как основа для небольшого производства по сборке стрелкового оружия, от объяснений, где и зачем он приобрел части стрелкового оружия, отказался. Каких-либо документов о приобретении данных компонентов оружия у него не имелось, — сообщают таможенники.