|
На этой неделе синоптики прогнозируют неустойчивую оттепельную погоду
13.02.2017 12:51 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 февраля. На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая, с повышенным на 2—4°С температурным фоном, погода.
Как сообщила заместитель начальника службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Светлана Рыбакова, температура воздуха будет повышаться и концу недели установится оттепельная погода.
Во вторник, 14 февраля, под влиянием малоактивного атмосферного фронта на значительной части территории республики пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). Ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью минус 2 — 8°С, при прояснениях по юго-западу воздух охладится до минус 9 —11°С, максимальная температура днем минус 2 — плюс 2°С.
В среду, 15 февраля, ночью еще сохранится влияние фронтального раздела и во многих районах страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 1 —7°С, максимальная днем минус 3 — плюс 2°С.
В четверг 16 февраля, погоду в основном будет определять область повышенного давления. Осадков преимущественно не ожидается, лишь по северу республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем с дождем. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 3 — 9°С, при прояснениях до минус 11°С; максимальная температура днем минус 3 — плюс 3°С.
К концу рабочей недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые влажные воздушные массы атлантического происхождения, отметила синоптик.
В пятницу, 17 февраля, ночью преимущественно по северо-западной половине, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 1 — 7°С, максимальная днем минус 2 — плюс 3°С.
В выходные, 18 и 19 февраля, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 5 — плюс 2°С, максимальная днем минус 1 — плюс 5°С.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 февраля. На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая, с повышенным на 2—4°С температурным фоном, погода. Как сообщила заместитель...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии