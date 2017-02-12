МИНСК, 13 фев — Sputnik. Средняя стоимость тюльпана в Минске накануне Дня всех влюбленных составляет 2,5 рубля, розы — около пяти рублей за цветок, убедился Sputnik после изучения предложений белорусских флористических салонов.

День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных, традиционно празднуют 14 февраля. Предполагается, что праздник отмечают в честь раннехристианского мученика Валентина, который вопреки запретам венчал влюбленных. Эта версия происхождения праздника остается наиболее популярной и сегодня.

В День святого Валентина влюбленные дарят друг другу подарки и открытки, проводят вечера за романтическим ужином или походом в кино. Конечно, мужчины дарят своим возлюбленным девушкам цветы. Sputnik изучил ассортимент столичных цветочных магазинов накануне 14 февраля.

Тюльпаны в Минске можно найти самые разные: в зависимости от сорта, они могут быть желтыми, розовыми, белыми, бордовыми или многоцветными. Средняя цена за один тюльпан составляет 2,5 рубля. Традиционно, "с рук" купить цветы ко Дню всех влюбленных может быть дешевле, но долговечность растений тогда никто не гарантирует.

Стоимость роз к празднику в среднем составляет от трех до восьми рублей. Дороже всего обойдутся пышные цветы с длинными стеблями и кустовые розы, маленькие же продаются дешевле. Если вы сразу захотите покупать оформленный букет из роз, то такой может стоить в диапазоне 50-150 рублей, в зависимости от количества роз и украшений.

Розовые и белые лилии в цветочных магазинах Минска стоят в среднем от восьми до 11 рублей за одно растение. Орхидеи можно купить как в горшках (от 20 рублей и дороже), так и срезанные (немногим дешевле).

Любителям более экзотических цветов флористы советуют покупать эустомы — веточка ароматных растений будет стоить около пяти рублей, а красивый букет из их можно составить за 20-30 рублей.

Как отметили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, накануне Дня святого Валентина спрос на цветы неизменно повышается, а торговые сети готовятся к празднику загодя.