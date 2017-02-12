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Дело о двойном убийстве в Толочинском районе передано в прокуратуру для направления в суд

13.02.2017 13:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 13 февраля. В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за убийство жителя Толочинского района, обвиняемого в лишении жизни двух человек.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, преступление было совершено 30 августа прошлого года. 38-летний мужчина "обмывал" покупку скутера с односельчанами. Возникший между ними конфликт перерос в ссору. Избив хозяина дома, гость задушил его. Испугавшись, что хозяйка дома сообщит в милицию, задушил и женщину. Чтобы скрыть следы преступления, положил оба тела в зал, открыл на кухне газ и ушел. Выбросил свои сланцы в конце деревни, дома переоделся, спрятав одежду и ремень.

Утром следующего дня тела мужчины и женщины обнаружили соседи. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть обоих наступила на месте происшествия от механической асфиксии: мужчины — в результате удавления руками, женщины — вследствие удавления петлей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел подозреваемый мужчина был оперативно установлен и задержан.

Следователи предъявили обвинение жителю Толочинского района по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК и п. 6, 8, 16 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью, и убийство, совершенное с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление, совершенное лицом, ранее совершившим убийство). Максимальное наказание — смертная казнь. С момента задержания обвиняемый находится под стражей.

Следователи получили заключения по 16 судебно-медицинским, генотипоскопическим, трасологическим, криминалистическим, биологическим и другим экспертизам.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния не находился в состоянии аффекта и мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 13 февраля. В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за убийство жителя Толочинского района, обвиняемого в лишении...

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