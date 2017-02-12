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Владелец машины ответит перед судом за передачу управления пьяной знакомой, которая совершила в Дзержинском район ДТП
13.02.2017 12:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 февраля. Управлением Следственного комитета по Минской области предъявлено обвинение владельцу автомобиля, допустившему к управлению водителя без прав в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, по данным следствия, 7 августа прошлого года около 17 часов в садоводческом товариществе в Дзержинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель и пассажир автомобиля Citroen Xsara Picasso получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Двое жителей Минска после выпивки решили прокатиться на машине. Владелец автомобиля, мужчина 1964 года рождения, занявший место пассажира на переднем сидении, разрешил женщине сеть за руль. Минчанка 1963 года рождения, не имея прав и даже минимального опыта вождения, двигаясь с высокой скоростью, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в придорожное дерево. С многочисленными травмами оба были госпитализированы.
По результатам химико-токсикологических исследований установлено, что содержание этилового спирта в крови женщины составило 1,56 промилле, мужчины — 2,07 промилле.
По результатам расследования действия обвиняемой были квалифицированы следствием как нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
Приговором суда Дзержинского района женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК. Ей назначено наказание в виде года лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.
В ходе расследования также установлено, что владелец автомобиля знал, что женщина не имеет водительского удостоверения и навыков вождения. Ему было известно о запрете передачи управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Однако, несмотря на это, он предоставил автомобиль в ее распоряжение.
На основании собранных следствием доказательств владельцу автомобиля предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имеющего права управления транспортным средством и заведомо находящегося в состоянии алкогольного опьянения, совершенный лицом, ответственным за эксплуатацию транспортного средства, что повлекло по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения).
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Владелец машины ответит перед судом за передачу управления пьяной знакомой, которая совершила в Дзержинском район ДТП
Минск, 13 февраля. Управлением Следственного комитета по Минской области предъявлено обвинение владельцу автомобиля, допустившему к управлению водителя без прав в...
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