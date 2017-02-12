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Середич остался удовлетворен ответами президента

13.02.2017 13:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Главный редактор издания "Народная воля" Иосиф Середич, с которым в понедельник встретился президент Беларуси Александр Лукашенко, остался доволен беседой.

Середич остался удовлетворен ответами президента
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко проводит встречу с главредом "Народной воли" Середичем

"Я остался доволен итогами встречи с президентом. Я понял, что президент переживает за то, что происходит в Беларуси", – сказал Середич.

Главред "Народной воли" также отметил, что во время разговора поднимались вопросы не личного значения, а общегосударственные, национальные. По словам Середича, встреча прошла  в открытой и искренней обстановке.

Редактор "Народной воли" в начале разговора поблагодарил Лукашенко за то, что он нашел возможность принять журналиста, несмотря на плотный график.  В ответ глава государства перешел на белорусский язык и в свою очередь высказал надежду, что Середич подробно расскажет читателям о содержании беседы. 

"При этом объективно", – уточнил редактор "Народной воли". 

Подводя итоги встречи Середич, рассказал, что обсудил с президентом ситуацию в политике и экономике, в том числе актуальные проблемные вопросы. 

"Не только я, но и читатели "Народной воли" будут удовлетворены ответами Александра Григорьевича", – заметил редактор.

Середич просил главу государства о личной встрече во время "Большого разговора с президентом", который прошел в Минске 3 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале беседы Александр Лукашенко перешел на белорусский язык и попросил редактора "Народной воли" объективно передать читателям газеты содержание встречи

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