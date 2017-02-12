Решение некоторых бытовых вопросов лучше доверить профессионалам. К этому разряду относится, например, химчистка вещей, ковров, мебели, постельных принадлежностей и тому подобного. Ведь в домашних условиях, без специализированных средств и оборудования избавиться от стойких пятен бывает сложно. К кому обратиться за помощью в Могилеве, рассказываем в нашем обзоре.



Фото с сайта skypark.ua

Для физических и юридических лиц в Могилеве работает ОАО «Химчистка и стирка белья» . Эта компания оказывает услуги по химчистке одежды из любых видов тканей, меха и кожи (дубленок), чистке и обметке ковров и ковровых покрытий, стирке и ароматизации белья, экспресс-стирке, чистке подушек и замене наперников. Также здесь красят изделия из текстиля и кожи, в том числе обувь, тонируют дубленки. Проводят аква-чистку свадебных и вечерних платьев, пуховиков, пальто, жалюзи, ремонтируют одежду. Филиалы организации находятся в разных районах города. С полным списком приемных пунктов можно познакомиться здесь . А еще можно вызвать на дом работников, которые заберут вещи и затем доставят их обратно.

Уточняйте всю нужную информацию по телефонам (0222) 73−86−12, (0222) 72−88−90, (0222) 73−85−22. Адрес офиса — улица Гришина, 90. Время работы — с 8.00 до 16.25 по будням, обед с 13.00 до 13.25.



Фото с сайта lotos-vitebsk.by

Химчистку ковров и мягкой мебели, уборку дома, квартиры или офиса, салона машины и другие клининговые услуги оказывает компания Dirt-hunter.by на бульваре Непокоренных, 50. Компания уверяет, что использует только современное оборудование и качественные моющие средства. Контактные телефоны: +375−29−645−52−12 и +375−29−745−52−19. Время работы — с 8.00 до 23.00 ежедневно.

За помощью в выведении пятен, чистке мебели, подушек и перин, ковров, матрасов и других вещей можно обратиться в мобильную химчистку CleanHouse на проспекте Пушкинском, 34Б. Заказать выезд на дом специалиста можно прямо на сайте или по телефонам +375−29−850−28−90, +375−29−150−28−90. Работают здесь с 7.00 до 23.00 без выходных. Кроме областного центра, работники компании выезжают в Могилевский район на расстояние до 30 километров. Есть скидки до 15% в зависимости от объема заказа.



Фото с сайта edinklining.ru

Клининговая компания « Технологии обслуживания » в Могилеве находится на улице Кутепова, 1. Здесь занимаются химчисткой мягкой, кожаной и другой мебели, ковров и ковровых покрытий, пухо-перьевых изделий, уборкой офисов, домов, квартир и многим другим. Подробности обо всех услугах и прайс-лист ищите тут . Вызвать на дом специалистов можно по телефонам +375−29−681−37−48, +375−33−614−19−44, +375−25−513−48−49. Они работают с 7.00 до 23.00 без выходных.

Уборкой помещений, а также химчисткой ковров, мягкой мебели занимаются частные предприниматели. Их адреса и телефоны вы можете найти в каталоге TAM.BY .