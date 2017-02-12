В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Середич о встрече с Лукашенко: Не исключено, что мы приближаемся к общенациональному диалогу "Если беседа длилась один час и сорок минут, так, видимо, это свидетельствует о полном доверии собеседников друг другу. Потому что, если бы президенту не...

"Если беседа длилась один час и сорок минут, так, видимо, это свидетельствует о полном доверии собеседников друг другу. Потому что, если бы президенту не интересно было беседовать со мной, он бы открыл дверь. Тем более, там его секретари уже десять раз и открывали, потому что думали первоначально, что мы уложимся в 30 минут. Потом проходит час, потом проходит полтора часа, и я уже сам пожалел: нельзя же быть таким наглецом, чтобы душить президента пять часов подряд", — рассказал Середич БелаПАН. По его словам, на встрече обсуждался ряд вопросов. "Первое, вы знаете, что все мы стоим перед самым главным испытанием — сможет страна наша удержаться на плаву в ближайшее время или будут какие-то потрясения? Так вот, как уйти от этих потрясений? Я ставил вопросы, конечно, перед властью, перед президентом. Он мне объяснял. В то же время у меня свое мнение было, которым я поделился по этому вопросу", — отметил главный редактор "Народной воли". Общий посыл, сообщил Середия, был один — нельзя довести ситуацию "до какого-то абсурда, до критического взрыва". "Ни война, ни какой-то кровавый (условно говоря) майдан не решат всех этих вопросов. Решит все эти вопросы только само общество, сама Беларусь, когда, может быть, сядет за круглый стол. Об этом вели разговор", — рассказал Середич. "Не исключено, что мы приближаемся где-то к общенациональному диалогу за круглым столом, — добавил он. — Я высказал в этом плане конкретно свои позиции, свои взгляды. И услышал мнение президента. По крайней мере, мое предложение насчет общенационального круглого стола не было отвергнуто". По словам Середича, претензии, которые Лукашенко предъявлял "Народной воле" 3 февраля в ходе "Большого разговора с президентом", обсуждались "косвенно". "Мы же говорили о работе журналистов и нашего коллектива, — отметил Середич. — Во-первых, я должен через БелаПАН даже обрадовать многих наших коллег из негосударственных газет, что президент сказал: "Можешь идти сегодня и заявить, что эти вопросы уже сняты". Я имею в виду, что ряд региональных газет наших не имеют доступа или к киоскам, или к типографии, или к подписным каталогам. Так вот, он дал гарантию, что эти вопросы больше не будут звучать".