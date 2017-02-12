﻿ БелЖД: временно изменится расписание поездов на участке Минск-Молодечно-Гудогай. 21.by
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БелЖД: временно изменится расписание поездов на участке Минск-Молодечно-Гудогай

13.02.2017 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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На неделю частично изменится расписание поездов на участке Минск-Молодечно-Гудогай. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Частично изменится расписание движения поездов региональных линий эконом-класса на участке Минск-Молодечно-Гудогай. С 14 по 21 февраля на участке Уша-Молодечно будут проводить ремонт.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте БелЖД rasp.rw.by.

Железная дорога приносит извинения за временные неудобства и рекомендует пассажирам планировать поездки заранее.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения связаны с ремонтом на участке Уша-Молодечно.

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