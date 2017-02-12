На неделю частично изменится расписание поездов на участке Минск-Молодечно-Гудогай. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Частично изменится расписание движения поездов региональных линий эконом-класса на участке Минск-Молодечно-Гудогай. С 14 по 21 февраля на участке Уша-Молодечно будут проводить ремонт.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте БелЖД rasp.rw.by .

Железная дорога приносит извинения за временные неудобства и рекомендует пассажирам планировать поездки заранее.