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Еду за туманом: житель Мозыря год шел пешком в Магадан

13.02.2017 13:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Сотрудники полиции Амурской области обнаружили жителя Мозыря, который пропал без вести 18 декабря прошлого года, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Еду за туманом: житель Мозыря год шел пешком в Магадан
© flickr.com/ Tony Neustaedter
Пропавший в декабре молодой мозырянин найден на дне Припяти

В декабре 2016 года 35-летний мозырянин, собрав теплые вещи, взяв с собой 150 рублей, пропал из дома. В Беларуси мужчину найти не смогли и пропавшего объявили в межгосударственный розыск. 

"8 февраля поступил звонок от коллег из полиции Амурской области. Переданная информация обескуражила оперативников. Нашелся пропавший без вести мозырянин", – сказал Пристромов.

По его словам, мужчину задержали инспекторы ДПС на автодороге "Чита – Хабаровск" в районе поселка Новобурейский. Полицейским пилигрим рассказал, что его конечная цель – Магадан, при этом до места задержания за год мужчина сумел преодолеть 8520 километров.

Мозырянин рассказал, что шел в Магадан пешком и ехал на попутках, по пути ему помогали люди помогали – деньгами и едой. 

"Конечный маршрут выбрал неслучайно. Лет восемь назад он работал в Магадане. Еще тогда, впечатленный красотами природы и климатом, решил для себя вернутся", – уточнил собеседник Sputnik.

По словам Пристромова, российские полицейские, убедившись, что у путешественника все в порядке, его отпустили – впереди у мужчины еще долгая, ему предстоит преодолеть почти в 4 тысячи километров. 

 
Теги: Минск
 
 
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Полицейским пилигрим рассказал, что его конечная цель – Магадан, при этом до места задержания за год мужчина сумел преодолеть 8520 километров.

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