МИНСК, 13 фев – Sputnik. Несоблюдение сроков выплаты заработной платы в 2016 году привело к привлечению к административной ответственности 4184 нанимателей и 4027 должностных лиц, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты.

По данным Минтруда, в минувшем году задолженность по заработной плате допускали организации всех областей и Минска.

"Мониторинг показал мониторинг, что около 80% должников – это сельскохозяйственные предприятия. Просроченную задолженность допускали также организации, подчиненные Минстройархитектуры, Минпрому, Минтрансу, Минсельхозпроду, Минобразования, Минторгу, концернам "Беллегпром" и "Беллесбумпром", – отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что предприятия-должники в большинстве имели в прошлом году неудовлетворительные финансовые показатели и работали с убытками.

За 2016 год в рамках надзора за соблюдением законодательства о труде в части соблюдения сроков выплаты зарплаты проведено 2968 проверок, изучено 2047 информаций (писем), выявлены 5642 организации, допустившие нарушения сроков выплаты заработной платы.

Кроме того, в минувшем году государственными инспекторами труда выявлено 105 организаций, выплативших заработную плату ниже минимально гарантированной. К административной ответственности привлечены 92 должностных лица, представлявшие нанимателей.