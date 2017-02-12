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Более 4 тыс. нанимателей оштрафовали в 2016 году за задержки зарплат

13.02.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Несоблюдение сроков выплаты заработной платы в 2016 году привело к привлечению к административной ответственности 4184 нанимателей и 4027 должностных лиц, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты.

Более 4 тыс. нанимателей оштрафовали в 2016 году за задержки зарплат
© Sputnik Виталий Тимкив
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По данным Минтруда, в минувшем году задолженность по заработной плате допускали организации всех областей и Минска. 

"Мониторинг показал мониторинг, что около 80% должников – это сельскохозяйственные предприятия. Просроченную задолженность допускали также организации, подчиненные Минстройархитектуры, Минпрому, Минтрансу, Минсельхозпроду, Минобразования, Минторгу, концернам "Беллегпром" и "Беллесбумпром", – отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что предприятия-должники в большинстве имели в прошлом году неудовлетворительные финансовые показатели и работали с убытками. 

За 2016 год в рамках надзора за соблюдением законодательства о труде в части соблюдения сроков выплаты зарплаты проведено 2968 проверок, изучено 2047 информаций (писем), выявлены 5642 организации, допустившие нарушения сроков выплаты заработной платы. 

Кроме того, в минувшем году государственными инспекторами труда выявлено 105 организаций, выплативших заработную плату ниже минимально гарантированной. К административной ответственности привлечены 92 должностных лица, представлявшие нанимателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Случаи невыплаты зарплаты в срок отмечались во всех регионах страны и в Минске, но большинство должников – сельхозорганизации.

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