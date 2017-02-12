В Минске состоялся крупнейший в Беларуси фестиваль сноубординга – Snowboard Fest. На праздник сноубордистов собрались как любители, так и профессионалы из Беларуси и ближнего зарубежья.

На фестиваль приехали лучшие райдеры из Беларуси, России и Украины, которые удивили гостей своим мастерством и показали свои самые экстремальные трюки. Для новичков состоялись мастер-классы в специальной учебной зоне, а для любителей и профессионалов прошло спортивное шоу.

Кроме того, на Snowboard Fest было представлено более 20 проектов профильной индустрии в двух направлениях – winter sport и winter travel. На фестивале также работали сервис-станции по обслуживанию спортивного оборудования, куда посетители могли отнести свои сноуборды.

























































































