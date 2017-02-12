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Минск на выходные стал столицей сноуборда

13.02.2017 14:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске состоялся крупнейший в Беларуси фестиваль сноубординга – Snowboard Fest. На праздник сноубордистов собрались как любители, так и профессионалы из Беларуси и ближнего зарубежья.

На фестиваль приехали лучшие райдеры из Беларуси, России и Украины, которые удивили гостей своим мастерством и показали свои самые экстремальные трюки. Для новичков состоялись мастер-классы в специальной учебной зоне, а для любителей и профессионалов прошло спортивное шоу.

Кроме того, на Snowboard Fest было представлено более 20 проектов профильной индустрии в двух направлениях – winter sport и winter travel. На фестивале также работали сервис-станции по обслуживанию спортивного оборудования, куда посетители могли отнести свои сноуборды.


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда


Минск на выходные стал столицей сноуборда

 
Теги: Минск
 
 
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В столице Беларуси состоялся фестиваль сноубординга «Snowboard Fest», который собрал лучших райдеров из Беларуси, России и Украины.

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