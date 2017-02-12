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Минск на выходные стал столицей сноуборда
13.02.2017 14:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске состоялся крупнейший в Беларуси
На фестиваль приехали лучшие райдеры из Беларуси, России и Украины, которые удивили гостей
Кроме того, на Snowboard Fest было представлено более 20 проектов профильной индустрии в двух направлениях – winter sport и winter travel. На фестивале также работали сервис-станции по обслуживанию спортивного оборудования, куда посетители могли отнести свои сноуборды.
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В столице Беларуси состоялся фестиваль сноубординга «Snowboard Fest», который собрал лучших райдеров из Беларуси, России и Украины.
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