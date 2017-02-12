МИНСК, 13 фев – Sputnik. Корреспондент агентства Associated Press стал победителем конкурса World Press Photo в 2017 году с фотографией, на которой запечатлен застреленный в Анкаре российский посол Андрей Карлов и размахивающий пистолетом убийца.



© Sputnik Валерий Мельников Застреленному послу Карлову посмертно присвоили звание Героя России

Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок фотографа Бурхана Озбилиджи "невероятно жесткой новостной фотографией".

Некоммерческая организация World Press Photo существует под покровительством принца Нидерландов с 1955 года. Для привлечения внимания общественности к фотожурналистике World Press Photo ежегодно проводит в Амстердаме одноименный конкурс, ставший за время своего существования самым масштабным и престижным среди фотожурналистов всего мира.

Российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".