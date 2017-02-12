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World Press Photo: снимком года признано фото убитого в Анкаре посла РФ
13.02.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Корреспондент агентства Associated Press стал победителем конкурса World Press Photo в 2017 году с фотографией, на которой запечатлен застреленный в Анкаре российский посол Андрей Карлов и размахивающий пистолетом убийца.
© Sputnik Валерий Мельников
Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок фотографа Бурхана Озбилиджи "невероятно жесткой новостной фотографией".
Некоммерческая организация World Press Photo существует под покровительством принца Нидерландов с 1955 года. Для привлечения внимания общественности к фотожурналистике World Press Photo ежегодно проводит в Амстердаме одноименный конкурс, ставший за время своего существования самым масштабным и престижным среди фотожурналистов всего мира.
Российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
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В жюри конкурса назвали победившее фото невероятно жестоким новостным снимком.
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