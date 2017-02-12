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Ко Дню святого Валентина минские универмаги готовят акции

13.02.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Минские универмаги в преддверии Дня святого Валентина объявили о скидках, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ Минск на один день 14 февраля снижает цены на 20% на сувенирную продукцию и мягкие игрушки.

Ко Дню святого Валентина минские универмаги готовят акции
© Sputnik/ Виктор Толочко
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В ГУМе скидка на подарки и сувенирную продукцию, символизирующие праздник, во вторник составит 25%.

В Универмаге Беларусь цены снизят на 20%, но на все непродовольственные товары.

В Торговом доме На Немиге и УП "Кирмаш" купить со скидкой в 23% и в 22% соответственно смогут только держатели дисконтных карт.

Кроме того, в канун и в день праздника в местах активных покупательских потоков организована выездная торговля цветами, заметили в ГУПР.

В частности, приобрести букет можно в фойе всех универмагов, ТЦ "Столица", КУП "Минский Комаровский рынок", в других торговых центрах, специализированных магазинах, павильонах, на рынках и на площадках.

 
Теги: Минск
 
 
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Купить со скидкой в праздничный вторник можно будет, в частности, парфюмерию, сувениры и мягкие игрушки.

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