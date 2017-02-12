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Недопущенную в РФ минскую говядину переработают в Беларуси
13.02.2017 15:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Запрещенная к поставкам в Россию говядина из Минской области Беларуси будет переработана в республике, сообщили
"Эта говядина (из Минской области — Sputnik) остается у нас внутри страны. Она перерабатывается и остается в Беларуси", — сказали в Минсельхозпроде.
При этом в министерстве не уточнили ход переговоров с Россельхознадзором о возможности восстановления экспорта говядины из Минской области в Россию, раунд которых прошел в минувшую пятницу.
Между тем в Минском облисполкоме пояснили, что областные власти пока не готовят каких-то документов для Россельхознадзора, необходимых для снятия запрета в будущем. Как отметил представитель комитета, "область не ведет напрямую переговоры с Россельхознадзором", этим занимается департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
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Миноблисполком не готовит документов для Россельхознадзора, чтобы снять запрет с поставок говядины с предприятий региона.
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