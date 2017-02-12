МИНСК, 13 фев — Sputnik. Запрещенная к поставкам в Россию говядина из Минской области Беларуси будет переработана в республике, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области , заподозрив их в реэкспорте из Украины. Позднее, 7 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне "разобраться" в ситуации, прежде чем вводить ограничительные меры .

"Эта говядина (из Минской области — Sputnik) остается у нас внутри страны. Она перерабатывается и остается в Беларуси", — сказали в Минсельхозпроде.

При этом в министерстве не уточнили ход переговоров с Россельхознадзором о возможности восстановления экспорта говядины из Минской области в Россию, раунд которых прошел в минувшую пятницу.

Между тем в Минском облисполкоме пояснили, что областные власти пока не готовят каких-то документов для Россельхознадзора, необходимых для снятия запрета в будущем. Как отметил представитель комитета, "область не ведет напрямую переговоры с Россельхознадзором", этим занимается департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.