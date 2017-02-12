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Аграрии жалуются на водителей квадроциклов, которые уничтожают посевы озимых

13.02.2017 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Водители квадроциклов устраивают гонки по заснеженным сельхозугодиям и уничтожают посевы озимых культур. Как защитить будущий урожай от вредителей на колесах, в хозяйствах не знают.

С призывом о помощи фермеры обратились в Госавтоинспекцию: если не пресечь любителей зимней езды, поля просто превратятся в полигон. Инспекторам пришлось пересаживаться на УАЗЫ-вездеходы. На обычных патрульных машинах лихачей не догнать.

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Охота на нарушителей сельского спокойствия продолжится. По словам сотрудников ГАИ, если водители квадроциклов уезжают так далеко от города, как правило, им есть что скрывать — за рулем могут находиться пьяные. И последствия таких гонок могут быть гораздо серьезнее, чем потеря урожая. Навести порядок на сельхозугодиях инспекторы обещают в течение ближайшей недели.

 
 
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Водители квадроциклов устраивают гонки по заснеженным сельхозугодиям и уничтожают посевы озимых культур. Как защитить будущий урожай от вредителей на колесах, в...

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