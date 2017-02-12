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Москва-Минск: полюс льда
13.02.2017 15:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
На главной аллее московского парка «Сокольники» открылась выставка ледяных скульптур. По замыслу организаторов, выставка стала одновременно музеем, лекторием и театром под открытым небом. Гости «Сокольников» могут побывать в воссозданном изо льда арктическом лагере Барнео, посетить жилища полярников, малых народов Крайнего Севера, увидеть стоянку пингвинов или вмерзшего в лед мамонта. По обеим сторонам аллеи посетителей ждут ледяные киты, касатки, белые медведи и ездовые собаки.
Скульпторы, которые создавали ледяные произведения искусства в московском парке, использовали всевозможные техники работы с материалом: от традиционных пил и скребков до современных 3D-устройств.
Параллельно с Москвой выставка скульптур изо льда и снега прошла и в столице Беларуси. Мастера представили в Ботаническом саду Минска сказочных героев, абстрактные композиции и инсталляции. Выставка состоялась в рамках третьего Фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур. Участники фестиваля – опытные скульпторы, студенты художественных колледжей и Белорусской государственной академии искусств.
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В столицах России и Беларуси открылись фестивали ледяных скульптур.
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