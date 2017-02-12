На главной аллее московского парка «Сокольники» открылась выставка ледяных скульптур. По замыслу организаторов, выставка стала одновременно музеем, лекторием и театром под открытым небом. Гости «Сокольников» могут побывать в воссозданном изо льда арктическом лагере Барнео, посетить жилища полярников, малых народов Крайнего Севера, увидеть стоянку пингвинов или вмерзшего в лед мамонта. По обеим сторонам аллеи посетителей ждут ледяные киты, касатки, белые медведи и ездовые собаки.

Скульпторы, которые создавали ледяные произведения искусства в московском парке, использовали всевозможные техники работы с материалом: от традиционных пил и скребков до современных 3D-устройств.









































































Фото: Артем Куковский «Мир 24»

Параллельно с Москвой выставка скульптур изо льда и снега прошла и в столице Беларуси. Мастера представили в Ботаническом саду Минска сказочных героев, абстрактные композиции и инсталляции. Выставка состоялась в рамках третьего Фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур. Участники фестиваля – опытные скульпторы, студенты художественных колледжей и Белорусской государственной академии искусств.





































Фото: Сергей Гапон «Мир 24»