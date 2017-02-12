МИНСК, 13 фев – Sputnik. Экономический суд Гродненской области привлек ОДО "Фирма АВС" к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию в связи с клонированием бренда майонеза "Провансаль Тот самый вкус!", сообщили Sputnik в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Битва майонезов" развернулась между двумя производителями во втором полугодии 2016 года. Компания "Камако" из Борисова сообщила, что производитель АВС из Гродно скопировал их упаковку "Столичного" майонеза. В середине ноября 2016 года судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда вынесла постановление по поводу двух "Провансалей" и признала продукт АВС актом недобросовестной конкуренции. Однако АВС отказалась признать поражение в "майонезной битве" и подняла вопрос о том, почему "Камако" не платит налоги на прибыль.

В пресс-службе пояснили, что в связи с решением Верховного суда в Экономический суд Гродненской области был направлен протокол об административном правонарушении со стороны АВС.

"Постановлением Экономического суда Гродненской области 5 января 2017 года за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией, юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму в размере 400 базовых величин (9 200 рублей)", – сообщили в пресс-службе МАРТ.

Постановление суда по делу об административном правонарушении исполнено, добавили в министерстве.