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"Фирму АВС" оштрафовали на 9200 рублей из-за упаковки майонеза
13.02.2017 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Экономический суд Гродненской области оштрафовал ОДО «Фирма АВС» за недобросовестную конкуренцию. Компания должна выплатить 9200 рублей (400 базовых величин), сообщает
Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Гродненской области составило и направило в Экономический суд протокол об административном правонарушении. По решению суда от 5 января «за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией», «Фирма АВС» оштрафована на 400 базовых величин (9 200 рублей).
По сути, производитель получил штраф за упаковку майонеза. В ноябре 2016 года компания «КАМАКО»
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