Экономический суд Гродненской области оштрафовал ОДО «Фирма АВС» за недобросовестную конкуренцию. Компания должна выплатить 9200 рублей (400 базовых величин), сообщает сайт МАРТа.



Упаковки майонеза Камако и АВС очень похожи. Фото: marketing.by

Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Гродненской области составило и направило в Экономический суд протокол об административном правонарушении. По решению суда от 5 января «за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией», «Фирма АВС» оштрафована на 400 базовых величин (9 200 рублей).

По сути, производитель получил штраф за упаковку майонеза. В ноябре 2016 года компания «КАМАКО» выиграла суд у гродненской компании АВС: упаковка майонеза «Провансаль Тот самый вкус!» признана способной вызвать смешение с майонезом «Провансаль Столичный» ТМ «КАМАКО». Решение вынесла судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда.