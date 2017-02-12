﻿ "Фирму АВС" оштрафовали на 9200 рублей из-за упаковки майонеза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Фирму АВС" оштрафовали на 9200 рублей из-за упаковки майонеза

13.02.2017 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экономический суд Гродненской области оштрафовал ОДО «Фирма АВС» за недобросовестную конкуренцию. Компания должна выплатить 9200 рублей (400 базовых величин), сообщает сайт МАРТа.


Упаковки майонеза Камако и АВС очень похожи. Фото: marketing.by

Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Гродненской области составило и направило в Экономический суд протокол об административном правонарушении. По решению суда от 5 января «за совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией», «Фирма АВС» оштрафована на 400 базовых величин (9 200 рублей).

По сути, производитель получил штраф за упаковку майонеза. В ноябре 2016 года компания «КАМАКО» выиграла суд у гродненской компании АВС: упаковка майонеза «Провансаль Тот самый вкус!» признана способной вызвать смешение с майонезом «Провансаль Столичный» ТМ «КАМАКО». Решение вынесла судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Верховный суд признал упаковку майонеза способной вызвать смешение с майонезом "Провансаль Столичный"

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Москва-Минск: полюс льда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика