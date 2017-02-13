13 февраля Александр Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем. Разговор президента и журналиста длился час сорок вместо запланированных тридцати минут. На встрече Середич предложил созвать общенациональный круглый стол. Лукашенко идею не отверг.



Фото: president.gov.by

О том, что в понедельник в 9.30 его ждет президент, главред «Народной воли» Иосиф Середич узнал в пятницу.

— Впечатления самые теплые, самые положительные. Уже то, что встреча длилась час сорок минут, говорит, что мы были полезны друг другу, — рассказал он.

Середич уточнил, что это было не интервью, а обмен мнениями. Он задал президенту «вопросы национального звучания», обсудил с ним экономику и предложил созвать общенациональный круглый стол

— Этот институт использовал Ярузельский (экс-президент Польши — Прим. TUT.BY). Он дал добро на проведение общепольского рабочего стола, за которым неделями сидели представители самых разных слоев. Они выработали для Польши курс по выходу из тупика. Я заострил внимание на том, что в трудные моменты для страны один человек в поле не воин, даже если это президент. Я предлагал ему пойти на этот шаг. И я понял так, что не было возражений.

Главред «Народной воли» оговорился, что создание общенационального круглого стола — дело не одного дня. Сначала должна быть разработана «нормативка» и создан оргкомитет, который будет выдвигать кандидатуры участников.

— Как показывает мировая практика, в общенациональных круглых столах участвуют представители разных слоев, структур и сообществ. Если ситуация подтолкнет к тому, эти 50−100 мудрецов должны будут сесть за стол и подсказывать президенту, — сказал журналист.

Середич также поднял вопрос о негосударственных региональных СМИ, которые испытывают проблемы с распространением.

— Мне было сказано: «Можешь идти к своим коллегам, которые работают в регионах, и сказать, что проблема киосков, подписных каталогов, типографий сегодня же снимается».

Обсуждалась и тема с кредитом под 3% , который, по сведениям Середича, якобы получил в Беларусбанке один из высокопоставленных чиновников, живущих в Дроздах.

— Я не знаю, какие последствия и для кого будут, но я назвал президенту фамилию, — сообщил главред «Народной воли».

Напомним, 3 февраля президент провел «Большой разговор» с журналистами и экспертами. Среди приглашенных был и главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич. Он повторно попросил президента о встрече и получил согласие. В первый раз Середич озвучил просьбу на предыдущей пресс-конференции, но тогда разговор не состоялся.

Середич признался TUT.BY, что ему легче было полтора часа говорить с президентом, чем после этого отвечать на вопросы коллег с телеканалов.

— Когда я вышел от него, и на меня налетели телевизионщики, забросали меня, скажем так, импульсивными вопросами. А поскольку я газетный журналист, мне сложнее было с ними говорить, чем с президентом.