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В Гомеле задержали менялу, у которого при себе было более пяти тысяч долларов
13.02.2017 16:04 — Новости Общества | Tut.by
44-летний гомельчанин возле входа в торговый центр на улице Гагарина без специальной лицензии обменял полторы тысячи долларов на белорусские рубли 46-летней индивидуальной предпринимательнице, сообщает
Через некоторое время, уже находясь на улице Старочерниговской, он обменял 705 долларов на белорусские рубли 33-летнему мужчине.
Всего при обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли у граждан 2598 долларов и 11 795 белорусских рублей, составлены административные протоколы.
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Всего при обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли у граждан 2598 долларов и 11 795 белорусских рублей, составлены административные протоколы.
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