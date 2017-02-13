44-летний гомельчанин возле входа в торговый центр на улице Гагарина без специальной лицензии обменял полторы тысячи долларов на белорусские рубли 46-летней индивидуальной предпринимательнице, сообщает УВД Гомельского облисполкома .





Через некоторое время, уже находясь на улице Старочерниговской, он обменял 705 долларов на белорусские рубли 33-летнему мужчине.

Всего при обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли у граждан 2598 долларов и 11 795 белорусских рублей, составлены административные протоколы.