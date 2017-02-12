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Дело экс-начальника Барановичской ГАИ поступило в суд
13.02.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Дело насмерть сбившего женщину в Ляховичском районе, бывшего и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого поступило в суд, сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.
© Sputnik / Виктор Толочко
Резонансное ДТП произошло 26 ноября прошлого года: Волковыцкий на Opel Zafira на пешеходном переходе
"Дело принято к производству суда Ляховичского района", – сказала Скалкович.
Она также сообщила, что конкретные дата и время рассмотрения дела пока не назначены.
Как ранее сообщили Sputnik в Следственном комитете, Волковыцкий в момент наезда был нетрезв. В отношении него сначала
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Дата и время рассмотрения дела, вызвавшего широкий резонанс среди белорусов, пока не известны.
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