МИНСК, 13 фев – Sputnik. Дело насмерть сбившего женщину в Ляховичском районе, бывшего и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого поступило в суд, сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.



© Sputnik / Виктор Толочко Бывшему и.о. начальника Барановичской ГАИ предъявлено обвинение

Резонансное ДТП произошло 26 ноября прошлого года: Волковыцкий на Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка . Женщина скончалась на месте аварии.

"Дело принято к производству суда Ляховичского района", – сказала Скалкович.

Она также сообщила, что конкретные дата и время рассмотрения дела пока не назначены.

Как ранее сообщили Sputnik в Следственном комитете, Волковыцкий в момент наезда был нетрезв. В отношении него сначала назначили служебную проверку , а затем поместили под стражу . В конце декабря бывшему и.о. начальника ГАИ предъявили обвинение – по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.