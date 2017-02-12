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Дело экс-начальника Барановичской ГАИ поступило в суд

13.02.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Дело насмерть сбившего женщину в Ляховичском районе, бывшего и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого поступило в суд, сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

Дело экс-начальника Барановичской ГАИ поступило в суд
© Sputnik / Виктор Толочко
Бывшему и.о. начальника Барановичской ГАИ предъявлено обвинение

Резонансное ДТП произошло 26 ноября прошлого года: Волковыцкий на Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. 

"Дело принято к производству суда Ляховичского района", – сказала Скалкович.

Она также сообщила, что конкретные дата и время рассмотрения дела пока не назначены.

Как ранее сообщили Sputnik в Следственном комитете, Волковыцкий в момент наезда был нетрезв. В отношении него сначала назначили служебную проверку, а затем поместили под стражу. В конце декабря бывшему и.о. начальника ГАИ предъявили обвинение – по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

 
Теги: Минск
 
 
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Дата и время рассмотрения дела, вызвавшего широкий резонанс среди белорусов, пока не известны.

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