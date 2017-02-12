35-летний мозырянин исчез из дома 18 декабря 2016 года. Отец пропавшего без вести обратился за помощью в милицию. Через некоторое время пропавшего объявили в межгосударственный розыск, сообщает УВД Гомельского облисполкома .





Недавно гомельским сотрудникам уголовного розыска позвонили российские коллеги из полиции Амурской области — нашелся пропавший без вести мозырянин.

Его задержали инспекторы ДПС, когда он шел по дороге Чита — Хабаровск в районе поселка Новобурейский. В процессе общения мужчина рассказал, что конечная цель пути — Магадан.

«Расстояние более 8,5 тыс. километров мозырянин проделал пешком или на попутках. Конечный маршрут выбрал неслучайно — несколько лет назад он работал в Магадане. Еще тогда, впечатленный красотами природы и климатом, решил для себя вернуться. Годами вынашивал это желание и, наконец, осуществил его», — сказано в сообщении.

Российские полицейские, убедившись, что все в порядке, мозырского путешественника благополучно отпустили. До финишной точки мужчине осталось преодолеть еще почти четыре тысячи километров.