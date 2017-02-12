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Пешком до Магадана. Мозырянина, разыскиваемого два месяца, нашли в Амурской области
13.02.2017 16:50 — Новости Общества | Tut.by
35-летний мозырянин исчез из дома 18 декабря 2016 года. Отец пропавшего без вести обратился за помощью в милицию. Через некоторое время пропавшего объявили в межгосударственный розыск, сообщает
Недавно гомельским сотрудникам уголовного розыска позвонили российские коллеги из полиции Амурской области — нашелся пропавший без вести мозырянин.
Его задержали инспекторы ДПС, когда он шел по дороге Чита — Хабаровск в районе поселка Новобурейский. В процессе общения мужчина рассказал, что конечная цель пути — Магадан.
«Расстояние более 8,5 тыс. километров мозырянин проделал пешком или на попутках. Конечный маршрут выбрал неслучайно — несколько лет назад он работал в Магадане. Еще тогда, впечатленный красотами природы и климатом, решил для себя вернуться. Годами вынашивал это желание и, наконец, осуществил его», — сказано в сообщении.
Российские полицейские, убедившись, что все в порядке, мозырского путешественника благополучно отпустили. До финишной точки мужчине осталось преодолеть еще почти четыре тысячи километров.
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До финишной точки мужчине осталось преодолеть расстояние почти в четыре тысячи километров.
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