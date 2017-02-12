В новом выпуске откровенного проекта TUT.BY «Не стыдно спросить» на вопросы пользователей в прямом эфире ответит врач-проктолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гребенников. Вы можете задать специалисту любой вопрос, который, возможно, стесняетесь задать лично.

Вы можете оставить вопрос на форуме под этим анонсом или прислать его на электронный адрес air@tutby.com . Запись программы пройдет в 11.00 в среду, 15 февраля, и будет транслироваться на страницу TUT.BY в социальной сети Facebook , вопросы и комментарии, оставляемые под трансляцией, попадают в эфир. Все вопросы задаются специалисту анонимно.

