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Сотовым операторам могут запретить SMS-рассылки, если абонент против

13.02.2017 17:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Министерство и информатизации Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект поправок в некоторые постановления правительства, касающиеся правил и стандартов оказания услуг электросвязи.

Сотовым операторам могут запретить SMS-рассылки, если абонент против
© Sputnik/
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В частности, поправки касаются рассылок SMS-сообщений абонентам сотовых операторов и некоторых услуг кабельного телевидения.

"В целях обеспечения права абонента отказаться от SMS-рассылок, проектом постановления предлагается в пункт 181 Правил внести дополнения в части закрепления обязанности оператора электросвязи осуществлять рассылку SMS-сообщений в сети других операторов электросвязи только при наличии заключенных с такими операторами договоров на прием и рассылку SMS-сообщений", – говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи. 

Кроме того, оператор электросвязи обязан осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации. По письменному заявлению абонента оператор обязан прекратить передачу SMS-сообщений с указанного человеком номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется в соответствии с законодательством.

Поправки также оговаривают некоторые вопросы услуг кабельного телевидения. В частности, определены технические показатели, непосредственно влияющие восприятие абонентом качества изображения и звука. Ниже этих параметров оператор кабельного телевидения работать не имеет права. Они будут являться контрольными (индикативными) при устранении разногласий между кабельным оператором и абонентами в при оказании услуг.

"Таким образом, предлагается выстроить прозрачные правила взаимоотношений между абонентами и операторами электросвязи, которые позволят при возникновении спорных ситуаций оперировать нормами, в том числе технически параметрами качества услуги, и позволят заинтересованным сторонам в установленном законодательством порядке принимать согласованные решения при исполнении условий договора", — говорится в сообщении.

Минсвязи предлагает предприятиям, организациям, органам управления и иным заинтересованным лицам направлять свои предложения по этому проекту постановления правительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Для этого абоненту необходимо будет письменно заявить о нежелании получать SMS-сообщения. Исключения составят только сообщения оператора об услугах электросвязи.

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