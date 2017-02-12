МИНСК, 13 фев – Sputnik. Международная газета Financial Times опубликует интервью с ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Михаилом Батурой, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

Журналист издания Майя Палмер прибыла в Минск для освещения книжной выставки, но заинтересовалась и темой подготовки будущих айтишников в Беларуси на примере БГУИР. Она встретилась с ректором вуза Батурой в конце минувшей недели.

"Вопросы корреспондента Financial Times касались качества образования в сфере технологий в Беларуси, господдержки образования, международных программ для студентов, сотрудничества БГУИР с компаниями – заказчиками кадров. Также ее интересовало, где работают выпускники БГУИР, каков процент тех, кто добивается успеха в бизнесе", – рассказали в пресс-службе БГУИР.

Кроме беседы с ректором, журналистка Financial Times также посетила лаборатории университета и посетила "Парк высоких технологий". В конце визита в БГУИР ей подарили буклет о вузе и сувенир ручной работы.

Как уточнили в университете, в издании интервью с Батурой может быть опубликовано в марте этого года.