﻿﻿ Газета Financial Times напишет про БГУИР. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Газета Financial Times напишет про БГУИР

13.02.2017 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Международная газета Financial Times опубликует интервью с ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Михаилом Батурой, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

Газета Financial Times напишет про БГУИР
© Pexels.com
Почему школьники стремятся в IT: не только возможности, но и умения

Журналист издания Майя Палмер прибыла в Минск для освещения книжной выставки, но заинтересовалась и темой подготовки будущих айтишников в Беларуси на примере БГУИР. Она встретилась с ректором вуза Батурой в конце минувшей недели.

"Вопросы корреспондента Financial Times касались качества образования в сфере технологий в Беларуси, господдержки образования, международных программ для студентов, сотрудничества БГУИР с компаниями – заказчиками кадров. Также ее интересовало, где работают выпускники БГУИР, каков процент тех, кто добивается успеха в бизнесе", – рассказали в пресс-службе БГУИР.

Кроме беседы с ректором, журналистка Financial Times также посетила лаборатории университета и посетила "Парк высоких технологий". В конце визита в БГУИР ей подарили буклет о вузе и сувенир ручной работы.

Как уточнили в университете, в издании интервью с Батурой может быть опубликовано в марте этого года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент престижной западной газеты взяла интервью у ректора БГУИР – об образовании и возможностях для выпускников и студентов университета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Угрозу ребенку не мог простить". В Минске слушают дело об убийстве минчанки, которую искали 3 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика