|
Газета Financial Times напишет про БГУИР
13.02.2017 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Международная газета Financial Times опубликует интервью с ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Михаилом Батурой, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.
Журналист издания Майя Палмер прибыла в Минск для освещения книжной выставки, но заинтересовалась и темой подготовки будущих айтишников в Беларуси на примере БГУИР. Она встретилась с ректором вуза Батурой в конце минувшей недели.
"Вопросы корреспондента Financial Times касались качества образования в сфере технологий в Беларуси, господдержки образования, международных программ для студентов, сотрудничества БГУИР с компаниями – заказчиками кадров. Также ее интересовало, где работают выпускники БГУИР, каков процент тех, кто добивается успеха в бизнесе", – рассказали в пресс-службе БГУИР.
Кроме беседы с ректором, журналистка Financial Times также посетила лаборатории университета и посетила "Парк высоких технологий". В конце визита в БГУИР ей подарили буклет о вузе и сувенир ручной работы.
Как уточнили в университете, в издании интервью с Батурой может быть опубликовано в марте этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент престижной западной газеты взяла интервью у ректора БГУИР – об образовании и возможностях для выпускников и студентов университета.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии