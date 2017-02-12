Бобруйчане жалуются на то, что в общественном транспорте начали требовать плату за провоз детских колясок. С 13 февраля ее отменили, сказали в автопарке. Однако эту норму следует закрепить законодательно и внести изменения в постановление правительства, уверены в Могилевском облисполкоме.



Фото с сайта v-chelny.ru

По словам читателя TUT.BY, требовать плату за провоз в автобусе или троллейбусе детской коляски с ребенком в Бобруйске стали на прошлой неделе.

— Но в соседней Гомельской области провоз детских и инвалидных колясок бесплатный! Все дело в решении областных исполкомов о повышении стоимости пассажирских перевозок. В Гомельской области отдельным пунктом указано, что детские коляски, санки и инвалидные кресла провозятся бесплатно. А в Могилевской области по этому поводу ничего не сказано. В связи с чем, местные автопарки трактуют это так, что коляска является ручной кладью, размеры которой выше допустимых, а значит положено платить. Правомерно ли это? Ведь детям до 7 лет проезд бесплатный, а по факту за самых маленьких приходится платить полную стоимость, — возмущаются на форуме.

В автопарке Бобруйска пояснили, что плата за провоз детских колясок уже не берется — до решения Министерства транспорта.

— Мы писали письмо в вышестоящую организацию, так как поступает очень много жалоб. При этом правила перевозок в разных видах транспорта отличаются, — пояснили в отделе перевозок.

По словам специалиста, в новом решении Могилевского облисполкома о повышении тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта сказано: все, что перевозит пассажир, называется одним словом — ручная кладь.

При этом по Правилам перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе автобусами, бесплатно можно провозить лишь маломерную ручную кладь. То есть за детскую коляску надо доплатить.

Зато в Правилах перевозки пассажиров городским электрическим транспортом , то есть троллейбусами, в п. 40 есть уточнение: пассажир иможет бесплатно провозить детский велосипед, санки и коляску.

Решение Могилевского облисполкома вступило в силу 1 января 2017 года, однако брать плату за провоз детских колясок начали, судя по всему, только в Бобруйске и только сейчас.

Начальник отдела транспорта и коммуникаций Могоблисполкома Владимир Казусев сказал, что официально отменять взимание платы за провоз детских колясок в общественном транспорте нужно на уровне правительства. Чиновники будут готовить письмо о внесении изменений в постановление Совмина.