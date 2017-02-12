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Чтобы не платили за коляски в автобусах. Могилевские чиновники просят правительство изменить правила
13.02.2017 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Бобруйчане жалуются на то, что в общественном транспорте начали требовать плату за провоз детских колясок. С 13 февраля ее отменили, сказали в автопарке. Однако эту норму следует закрепить законодательно и внести изменения в постановление правительства, уверены в Могилевском облисполкоме.
По словам читателя TUT.BY, требовать плату за провоз в автобусе или троллейбусе детской коляски с ребенком в Бобруйске стали на прошлой неделе.
— Но в соседней Гомельской области провоз детских и инвалидных колясок бесплатный! Все дело в решении областных исполкомов о повышении стоимости пассажирских перевозок. В Гомельской области отдельным пунктом указано, что детские коляски, санки и инвалидные кресла провозятся бесплатно. А в Могилевской области по этому поводу ничего не сказано. В связи с чем, местные автопарки трактуют это так, что коляска является ручной кладью, размеры которой выше допустимых, а значит положено платить. Правомерно ли это? Ведь детям до 7 лет проезд бесплатный, а по факту за самых маленьких приходится платить полную стоимость, — возмущаются на форуме.
В автопарке Бобруйска пояснили, что плата за провоз детских колясок уже не берется — до решения Министерства транспорта.
— Мы писали письмо в вышестоящую организацию, так как поступает очень много жалоб. При этом правила перевозок в разных видах транспорта отличаются, — пояснили в отделе перевозок.
По словам специалиста, в новом
При этом по Правилам перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе автобусами, бесплатно можно провозить лишь маломерную ручную кладь. То есть за детскую коляску надо доплатить.
Зато в
Решение Могилевского облисполкома вступило в силу 1 января 2017 года, однако брать плату за провоз детских колясок начали, судя по всему, только в Бобруйске и только сейчас.
Начальник отдела транспорта и коммуникаций Могоблисполкома Владимир Казусев сказал, что официально отменять взимание платы за провоз детских колясок в общественном транспорте нужно на уровне правительства. Чиновники будут готовить письмо о внесении изменений в постановление Совмина.
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Чтобы не платили за коляски в автобусах. Могилевские чиновники просят правительство изменить правила
Бобруйчане начали жаловаться на то, что в общественном транспорте стали требовать покупать билеты для детских колясок.
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