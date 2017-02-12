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Лукашенко подписал указ о новой структуре своей Администрации

13.02.2017 18:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ об оптимизации своей администрации, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко подписал указ о новой структуре своей Администрации
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее сокращение штата Администрации анонсировала ее глава Наталья Кочанова, заявив, что работать в структуре останутся только 108 служащих.

"Документ принят в целях совершенствования деятельности Администрации президента, оптимизации ее структуры и численности. В соответствии с требованиями главы государства по сокращению госаппарата численность госслужащих Администрации сокращается на 30%", – сказали в пресс-службе.

Указом в новой редакции утверждены положения об Администрации, о помощнике и пресс-секретаре президента. При этом предусмотрено, что у Лукашенко появятся двое новых помощников – по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Обязанности пресс-секретаря значительно расширены – теперь он будет также координировать деятельность важнейших госСМИ. Указ вступит в силу 1 мая текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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У Лукашенко с мая появятся двое новых помощников – по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.

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