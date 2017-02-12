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Лукашенко лично поздравил теннисисток с победой на Кубке Федерации

13.02.2017 17:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских теннисисток с выходом в полуфинал Кубка Федерации, сообщает телеканал «МИР 24».

Футбол и страшная сила
 
 
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Белорусские спортсменки впервые в истории прошли в полуфинал престижных соревнований.

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