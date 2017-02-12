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Лукашенко лично поздравил теннисисток с победой на Кубке Федерации
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских теннисисток с выходом в полуфинал Кубка Федерации, сообщает телеканал «МИР 24».
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