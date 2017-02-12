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Один предмет в один день. Что изменится на ЦТ в этом году

13.02.2017 18:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году во время централизованного тестирования на один предмет будет отводиться один день, рассказала агентству «Минск-Новости» заместитель директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Наталья Вайтехович.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— С 2017 года абитуриенты смогут сдавать централизованное тестирование по четырем предметам на выбор, — напомнила Наталья Вайтехович. —  В связи с этим в один день будет проходить испытание только по одному предмету (ранее, к примеру, ЦТ по всемирной истории и географии проводилось одновременно). Кроме того, абитуриентам будут отведены три резервных дня для сдачи тестирования. Срок действия сертификатов составит два года, то есть поступать с ними можно будет как в 2017 году, так и в 2018-м.

Напомним, новые правила приема в вузы заработали с 9 января 2017 года. Впервые о том, что можно будет сдавать ЦТ по четырем предметам вместо трех, Минобразования сообщило еще в конце 2015 года. Ведомство обещало, что это не затруднит жизнь поступающим, поскольку четвертый тест будет необязательным. Зачислять в вузы будут по-прежнему по трем ЦТ, среди которых обязательно должен быть тест по русскому или белорусскому языку.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году во время централизованного тестирования на один предмет будет отводиться один день, рассказала агентству "Минск-Новости" заместитель директора...

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