В единую электронную базу домашних животных, которая создается в Гродно сотрудники УЖРЭПов Ленинского и Октябрьского района ежедневно вносят данные о домашних питомцах горожан, сообщает БЕЛТА.



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«Создается единая городская база сразу с несколькими целями. Во-первых, это контроль за содержанием домашних питомцев, во-вторых, одна из мер борьбы с безнадзорными животными и переносимыми ими инфекционными заболеваниями», — рассказал заместитель генерального директора городского ЖКХ Сергей Семашко.

Внесение в базу позволит также быстрее решить вопрос с потерявшимися домашними животными: в случае отлова со стороны соответствующих служб их сразу же передадут хозяевам. Позволит единая база проконтролировать привиты ли домашние питомцы, оперативно проверить, зарегистрированы ли они.

«Выяснить зарегистрирована ли, например, собака, уполномоченное лицо сможет даже во время выгула. Сделать это можно будет с помощью смартфона или планшета. Доступ к единой базе будет у коммунальных служб, представителей Спецавтохозяйства, сотрудников органов внутренних дел, ветеринарных врачей», — отметил Сергей Семашко.

Пока система работает в тестовом режиме. Запустят ее после того, как будут собраны все данные, решены вопросы с программным обеспечением. Тогда же будет принято решение о дальнейшем развитии этой базы, придания ей новых технологических решений. В первоначальном виде в базе будет содержаться вся необходимая информация о питомце, контакты хозяев. Сегодня в Гродно зарегистрировано около 10 тысяч кошек и собак.