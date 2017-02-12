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Лукашенко поздравил Бердымухамедова с победой на выборах
13.02.2017 18:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с
«Убедительная победа – свидетельство признания Вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого Вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене. Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей ООН инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета», - говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил уверенность, что «плодотворный белорусско-туркменский диалог, заложенные традиции дружбы и взаимная поддержка будут и впредь способствовать динамичному развитию сотрудничества в интересах двух стран».
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Президент Беларуси назвал победу коллеги свидетельством признания курса на укрепление независимого Туркменистана.
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