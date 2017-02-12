Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

«Убедительная победа – свидетельство признания Вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого Вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене. Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей ООН инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета», - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что «плодотворный белорусско-туркменский диалог, заложенные традиции дружбы и взаимная поддержка будут и впредь способствовать динамичному развитию сотрудничества в интересах двух стран».