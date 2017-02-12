﻿ Лукашенко поздравил Бердымухамедова с победой на выборах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко поздравил Бердымухамедова с победой на выборах

13.02.2017 18:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

«Убедительная победа – свидетельство признания Вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого Вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене. Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей ООН инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета», - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что «плодотворный белорусско-туркменский диалог, заложенные традиции дружбы и взаимная поддержка будут и впредь способствовать динамичному развитию сотрудничества в интересах двух стран».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси назвал победу коллеги свидетельством признания курса на укрепление независимого Туркменистана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко подписал указ о новой структуре своей Администрации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика