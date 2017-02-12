В Жодино празднование Дня города перенесено с конца сентября на 3 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома Ирина Карпович.

«Решение о переносе даты празднования Дня города Жодино принял Совет руководителей организаций. Ранее городской праздник отмечался в последние выходные сентября и был совмещен с празднованием Дня машиностроителя. В связи с этим, отчасти, происходила накладка проведения официальных и развлекательных мероприятий. Инициатива о переносе стала широко обсуждаться», — рассказала Ирина Карпович.

По ее словам, доминирующей оказалась тема переноса празднования Дня города на день освобождения от немецко-фашистских захватчиков — 2 июля. В ряде городов Беларуси праздник города как раз совмещен с днем освобождения. Однако было принято во внимание, что дата 2 июля выпадает на разные дни недели, к тому же этот день не является официальным выходным. Таким образом, появилось предложение совместить празднование Дня города и Дня Независимости Беларуси — 3 июля.

Для изучения мнения горожан Жодинским горисполкомом и городской общественно-политической газетой «Жодзінскія навіны» проводился опрос. Как отметила Ирина Карпович, респонденты высказывали разные позиции, в том числе высказывались в поддержку прежней даты, так как считается, что Жодино строился вокруг БелАЗа, и он по праву является городом машиностроения. Однако большинство все же поддержало перенос на летнее время. «С учетом этих данных Совет руководителей организаций Жодино единогласно высказался за установление новой даты празднования Дня города — 3 июля», — проинформировала она.

В Совет руководителей организаций города входят председатель Жодинского горисполкома, а также главы крупных предприятий — ОАО «БелАЗ», ОАО «Світанак», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», главы крупных частных предприятий и др.

Жодино имеет статус города областного подчинения, которым он был наделен 7 марта 1963 года.