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Лукашенко ответил на вопросы оппозиционного журналиста Середича

13.02.2017 21:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Откровенный разговор. Александр Лукашенко встретился с редактором одного из оппозиционных изданий Иосифом Середичем, сообщает телеканал «МИР 24». Президент отметил, что готов обсудить любые вопросы, в том числе проблемные.

«Куча проблем. Я готов обсудить в первом приближении», - обратился к журналисту Лукашенко.

«Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом», - отметил Середич.

«Надеюсь, ты потом общественности расскажешь объективно», - прокомментировал президент.

Об этой встрече Иосиф Середич просил Александра Лукашенко еще во время «Большого разговора с президентом» в начале февраля. Тогда глава Беларуси ответил, что готов общаться с представителями негосударственных СМИ, несмотря на то, что они «фальсифицируют факты».

 
 
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Содержание разговора президент попросил потом «объективно» рассказать общественности.

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