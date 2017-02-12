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Лукашенко ответил на вопросы оппозиционного журналиста Середича
13.02.2017 21:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Откровенный разговор. Александр Лукашенко встретился с редактором одного из оппозиционных изданий Иосифом Середичем, сообщает телеканал «МИР 24». Президент отметил, что готов обсудить любые вопросы, в том числе проблемные.
«Куча проблем. Я готов обсудить в первом приближении», - обратился к журналисту Лукашенко.
«Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом», - отметил Середич.
«Надеюсь, ты потом общественности расскажешь объективно», - прокомментировал президент.
Об этой встрече Иосиф Середич просил Александра Лукашенко еще во время
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Содержание разговора президент попросил потом «объективно» рассказать общественности.
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