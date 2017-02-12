Откровенный разговор. Александр Лукашенко встретился с редактором одного из оппозиционных изданий Иосифом Середичем, сообщает телеканал «МИР 24». Президент отметил, что готов обсудить любые вопросы, в том числе проблемные.

«Куча проблем. Я готов обсудить в первом приближении», - обратился к журналисту Лукашенко.

«Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом», - отметил Середич.

«Надеюсь, ты потом общественности расскажешь объективно», - прокомментировал президент.

Об этой встрече Иосиф Середич просил Александра Лукашенко еще во время «Большого разговора с президентом» в начале февраля. Тогда глава Беларуси ответил, что готов общаться с представителями негосударственных СМИ, несмотря на то, что они «фальсифицируют факты».