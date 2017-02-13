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Цель марша – полигон
13.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
На днях в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил дивизион 231‑й артиллерийской бригады был приведен в высшую степень боевой готовности. Командованию дивизиона поступила задача совершить марш на один из полигонов.
Артиллеристы прибыли к месту погрузки на железнодорожный транспорт, преодолев по пути реку Уллу. Понтонный мост через водную преграду навели военнослужащие 7‑го инженерного полка.
В назначенное время артиллеристы благополучно совершили погрузку вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный состав.
— Хочу отметить высокую организованность личного состава и слаженность действий подразделений, а также добросовестность военнообязанных, призванных из запаса, — рассказал подполковник Андрей Корнеевец. — В кратчайшие сроки офицеры сумели подготовить личный состав для последующего выполнения учебно-боевых задач. Уверен, в полевых условиях наши военнослужащие продемонстрируют высокий уровень выучки и мастерства.
Вскоре дивизиону 231‑й артиллерийской бригады предстоит провести боевое слаживание подразделений. Венцом ратного испытания для коллектива станут боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт».
Капитан Александр Кибик, «Ваяр»,
фото автора
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На днях в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил дивизион 231‑й артиллерийской...
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