На днях в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил дивизион 231‑й артиллерийской бригады был приведен в высшую степень боевой готовности. Командованию дивизиона поступила задача совершить марш на один из полигонов.

Артиллеристы прибыли к месту погрузки на железнодорожный транспорт, преодолев по пути реку Уллу. Понтонный мост через водную преграду навели военнослужащие 7‑го инженерного полка.





В назначенное время артиллеристы благополучно совершили погрузку вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный состав.

— Хочу отметить высокую организованность личного состава и слаженность действий подразделений, а также добросовестность военнообязанных, призванных из запаса, — рассказал подполковник Андрей Корнеевец. — В кратчайшие сроки офицеры сумели подготовить личный состав для последующего выполнения учебно-боевых задач. Уверен, в полевых условиях наши военнослужащие продемонстрируют высокий уровень выучки и мастерства.

Вскоре дивизиону 231‑й артиллерийской бригады предстоит провести боевое слаживание подразделений. Венцом ратного испытания для коллектива станут боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт».

Капитан Александр Кибик, «Ваяр»,

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